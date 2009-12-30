За рік у світі загинули 76 журналістів

У світі в 2009 році загинули 76 журналістів, згідно з підрахунками міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів". Про це Agence France-Presse повідомив генеральний секретар організації Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР.

Порівняно з 2008 роком, це число зросло на 16. Найбільше загинуло журналістів на Філіппінах - 33 людини. На другому місці - Сомалі, де загинули дев`ять представників професії, третє поділили Росія і Пакистан - по п`ять убитих репортерів.

Як розповів Ж-Ф.ЖЮЛЬЯР, у 2009 році збільшилася кількість викрадених журналістів (33 проти 29 у 2008 році) і тих, хто зіткнувся з нападами або погрозами (1456 проти 929). Число країн, в яких робота журналістів піддається цензурі, за рік майже подвоїлося - з 37 в 2008 році до 60 в поточному.

В цілому, відзначив голова «Репортерів без кордонів», головними загрозами для журналістів залишаються військові дії, а також передвиборні і післявиборні періоди у країнах з нерозвиненою демократією. Крім того, занепокоєння правозахисників викликає масовий від`їзд журналістів з країн на зразок Ірану чи Шрі-Ланки. "Влада цих країн зрозуміла, що, підштовхуючи журналістів до від`їзду, вони істотно знижують плюралізм думок і рівень критики", - додав Ж-Ф.ЖЮЛЬЯР.

При цьому Лента.ру нагадує, що згідно з доповіддю, опублікованою у середині грудня Комітетом із захисту журналістів, за 2009 рік у світі було вбито 68 співробітників ЗМІ. Ця організація також визнала за найнебезпечнішу країну Філіппіни, друге місце посіла Сомалі (дев`ять убитих), на третьому - Ірак (четверо). Росія з трьома смертями опинилася на п`ятому місці.