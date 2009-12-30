Проти «колядника» Зварича назбирали звинувачень на мільйон

Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН.

За його словами, зараз І.ЗВАРИЧ ознайомлюється з матеріалами досудового слідства.

«З сьогоднішнього дня оголошено про закінчення справи… На сьогодні доведено 8 епізодів одержання І.ЗАРИЧЕМ хабарів на загальну суму 1 млн. грн., за якими йому пред’явлено обвинувачення», - сказав В.ЩОТКІН, додавши при цьому, що розслідування щодо інших епізодів у справі триває.

Заступник генпрокурора зазначив, що найближчим часом, тобто після того, як І.ЗВАРИЧ ознайомиться з матеріалами справи, вона буде передана до суду.

«Сказати, що справа стосовно нього буде розвалена, немає ніяких підстав», - запевнив В.ЩОТКІН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

На початку грудня Верховний суд продовжив І.ЗВАРИЧУ термін тримання під вартою до березня 2010 року.