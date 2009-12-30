Експерт: В Україні можливі одностатеві шлюби

Коментуючи легалізацію одностатевих шлюбів в Латинській Америці, портал ЛІГА: ЗАКОН проаналізував і українське законодавство. Аналітики дійшли висновку, що укладені за кордоном шлюби осіб однієї статі повинні визнаватися в Україні.

"На перший погляд, чинний Сімейний кодекс фактично забороняє шлюб між особами однієї статі. Так, згідно зі ст. 21 СК шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка. Однак на цьому ставити крапку зовсім не обов`язково", - наводить Гей-форум України слова провідного аналітика ЛІГИ: ЗАКОН Вадима Боричевського.

За словами експерта, статтею 58 Закону України Про міжнародне приватне право передбачено, що шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави є дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу щодо підстав недійсності шлюбу.

"Згідно зі ст. 38 СК підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 цього Кодексу, тобто щодо шлюбного віку , добровільності шлюбу, одношлюбності (у тому розумінні, що жінка і чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі), а також щодо осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою, перелік яких наведено в ст. 26 СК. Що характерно, ні ст. 26, ні інша норма СК не містить такої підстави для визнання шлюбу недійсним, як перебування у шлюбі осіб однієї статі ", - наголошує Боричевський.

"Можна заперечити, що, наприклад, ст. 24 СК встановлює правило, за яким шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Так воно так, але цю норму, як підставу для недійсності шлюбу потрібно тлумачити в контексті спрямованості самої ст . 24 - обов`язок дотримуватися принципу добровільності шлюбу, недопущення примусового укладення шлюбу ", - стверджує аналітик.

"От і виходить, що громадяни України фактично однієї статі можуть укласти шлюб за кордоном, і згідно з українським законодавством він має визнаватися в нашій країні", - резюмує портал ЛІГА: ЗАКОН.

Тим часом, як наголошує Гей-форум, Міністерство закордонних справ України ще в 2006 році заявило, що "з огляду на міжнародні правові норми і необхідність приведення національного законодавства у відповідність з європейськими стандартами, вимога щодо визнання в Україні дійсними одностатевих шлюбів між громадянами України або між громадянами України та іноземцями, законно укладених в іншій державі, а також законно зареєстрованих за кордоном цивільних партнерств, у цілому не викликає заперечень ".

"Для мене залишається загадкою, чому рідна країна забороняє мені юридично оформити мої стосунки з коханою людиною тут, на батьківщині. Одностатеві шлюби не порушують нічиїх прав, нікому не заважають, нікому не нав`язуються", - впевнений Святослав Шеремет, лідер Гей-Форуму України.

"Зареєструвати своє партнерство - означає зробити свій союз стійким, надійним, захищеним. Це бажання - просте і природне. Але виходить, щоб його реалізувати, я повинен летіти з бойфрендом в який-небудь Торонто, там реєструватися як пара, а потім правдами і неправдами доводити законність свого партнерства на батьківщині. Цікаво, що одностатевий союз офіційно можливий навіть у таких "нетитульних" країнах світу, як Аргентина, Південна Африка, Андорра та Уругвай . Сподіваюся, Україна коли-небудь все-таки наздожене Андорру ", - каже Шеремет.

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Нагадаємо, рішення про легалізацію одностатевих шлюбів було прийняте муніципалітетом мексиканської столиці Мехіко 21 грудня.

Крім міста Мехіко, одностатеві партнерства є законними в штаті Коауїла цієї латиноамериканської держави, зазначає Гей-форум.

Як повідомлялося сьогодні, перше гей-весілля в Латинській Америці зіграла пара чоловіків в Аргентині. Після того, як у цьому їм відмовила влада Буенос-Айреса, вони домоглися свого в місті Ушуайя. Конституція Аргентини не забороняє, але й не дозволяє шлюб між представниками однієї статі, залишаючи це питання на розсуд чиновників на місцях.

Кореспондент