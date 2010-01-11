Зваричу дадуть почитати його кримінальну справу

Сьогодні колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ разом зі своїми адвокатами розпочинає ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка налічує близько 70 томів.

Про це повідомила УНІАН адвокат І.ЗВАРИЧА Руслана ЮХИМЕНКО.

За її словами, адвокатам необхідно буде від кількох місяців до півроку для ознайомлення з матеріалами справи, після чого її буде передано в суд.

Р.ЮХИМЕНКО зазначила, що Генеральна прокуратура «таки закінчила досудове слідство у справі екс-судді Ігоря ЗВАРИЧА», а відповідний протокол був наданий І.ЗВАРИЧУ після спростування адвокатами інформації про завершення досудового слідства по даній справі, поширеній на підсумковій прес-конференції Генпрокуратури.

«Ігоря ЗВАРИЧА спонукали підписати протокол про завершення досудового слідства, мотивуючи це тим, що якщо заступник генерального прокурора Віталій ЩОТКІН на брифінгу повідомив інформацію про завершення досудового слідства у справі І.ЗВАРИЧА, то слідчі не мають іншого виходу, як закінчити досудове слідство по даній справі”, - сказала адвокат.

Як поінформувала Р.ЮХИМЕНКО, на даний час екс-суддя І.ЗВАРИЧ перебуває у Львівському СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

30 грудня 2009 року заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН заявив, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно І.ЗВАРИЧА по 8 епізодах одержання хабарів.

За його словами, зараз І.ЗВАРИЧ ознайомлюється з матеріалами досудового слідства.

Разом з тим адвокати екс-судді того ж дня спростували інформацію про закінчення досудового слідства у справі І.ЗВАРИЧА.

«Ще тривають слідчі дії, проведення яких можливе лише в рамках досудового слідства. Відповідно, ознайомлення з матеріалами справи можливе лише по завершенні досудового слідства», - сказала Р.ЮХИМЕНКО.