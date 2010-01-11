СБУ застерігає від допуску до виборів громадян з двома паспортами

Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі звертає увагу виборчкому №224 на необхідність недопущення голосування працівниками військових частин і установ ЧФ РФ, які мають українські і російські паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із членів Окружної виборчої комісії ТВО №224 на сьогоднішньому засіданні окружкому.

За його інформацією, 7 січня в Окружну виборчу комісію ТВО №224 на ім`я її голови Ганни ІЗОТОВОЇ надійшов лист від начальника Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в АРК і місті Севастополі, у якому звертається увага на факти внесення до списку меж окремих дільниць (в листі йдеться про 6 дільниць, приводяться їх номери та номери російських військових частин ) на ТВО №224 одинадцяти військових частин та установ ЧФ РФ.

Як зазначається у листі, “не виключається що серед даної категорії громадян є особи, які мають так зване подвійне громадянство, тобто, одночасно українські і російські паспорти”.

Крім того, як зазначив член окружкому, у листі зазначається, що на даний час відсутня будь-яка інформація щодо створення закордонної виборчої дільниці на рятувальному буксирі “СБ-36” військової частини 26979 ЧФ РФ, у складі екіпажу якого є громадяни України. Буксир вже тривалий час перебуває поза межами України, даних щодо повернення “СБ-36” до 17 січня не отримано.

У листі наголошується, що “це створює передумови до порушень законів України “Про громадянство України”, “Про вибори Президента України”, Указу Президента України від 16.10.2009 року №832/2009 та інших нормативно-правових актів нашої держави”. Управління військової контррозвідки Служби безпеки України в АРК і місті Севастополі просить окружком під час впорядкування виборчих списків розглянути дані питання в ході своїх засідань. Крім того, пропонується у разі виявлення під час голосування осіб, які мають так зване подвійне громадянство, акцентувати увагу представників органів МВС, які будуть нести чергування на виборчих дільницях.

У листі також міститься прохання повідомити про подібні факти, а також щодо можливих шляхів вирішення питання забезпечення реалізації виборчих прав громадян України - членів екіпажу “СБ-36”.

Окружком прийняв інформацію до відома. Щодо екіпажу судна “СБ-36”, то, як заявила Г.ІЗОТОВА, про нього і про те, що на ньому перебувають 32 громадянина України, окружкому стало відомо лише вчора. Водночас, додала вона, комісії невідомо, в якому місті і в якій країні судно перебуватиме 17 січня, в день проведення виборів.