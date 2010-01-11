Деякі секрети бюлетенів-2010

Виборчий бюлетень для голосування під час першого туру виборів Президента неможливо підробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор поліграфічного комбінату «Україна» Валентин МУЗИКА.

«Ми вважаємо, що цей бюлетень дуже високо захищений і шансів на його підробку фактично немає», - сказав він.

Він також зазначив, що бюлетені виготовлені на спеціальному захищеному папері французького виробництва. На бюлетенях є водяні знаки з написами «Україна. Вибори 2010».

Крім того, на бюлетенях є спеціальні елементи графічного захисту, які неможливо підробити.

Також є напис «2010», зроблений теплохромною фарбою, яка при температурі 39 градусів зникає, а при охолодженні знову з’являється.

Також В.МУЗИКА повідомив, що на виготовлення виборчих бюлетенів знадобилося 500 тонн паперу, при цьому сам поліграфкомбінат «Україна» в середньому за рік переробляє 1,5 тонни паперу.

Після друку бюлетенів друкарські форми, з яких друкувалися бюлетені, будуть знищені під наглядом спеціальної комісії, створеної Центральною виборчою комісією із представників депутатів Верховної Ради України та представників кандидатів на пост Президента України.