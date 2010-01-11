Шеф СБУ запевняє, що «каруселі» на цих виборах не буде

17:42, 11 січня 2010
Права людини
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Наливайченко розказав про викриті схеми

НаливайченкоГолова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО запевняє, що у спецслужби достатньо сил і засобів для упередження будь-яких технологій фальсифікації результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, на одній із виборчих дільниць працівники СБУ виявили спробу втілити технологію фальсифікації під назвою «Ріка», яка полягає у занесенні на територію виборчої дільниці додатково надрукованого і поміченого навпроти певної кандидатури виборчого бюлетеня з наступним винесенням і передачею певним особам чистого бюлетеня для голосування та отримання за це грошової винагороди.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, найбільш вразливим у цьому є друкування списків і фіксація дачі грошей за виконану «роботу». «Але у нас достатньо і сил і засобів, щоб таку брудну, примітивну закордонну технологію припинити», - запевнив голова СБУ.

Також він заявив, що на цих виборах спецслужба у співпраці з органами внутрішніх справ та прокуратурою не допустить використування під час голосування так званої «каруселі».

«Каруселі» не буде, повірте мені. Зброя не стріляє тільки тоді, коли немає набоїв, а тому треба позбавити (організаторів цієї технології – УНІАН) “чорної” готівки у весь цей процес», - сказав він.

Разом з тим, В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав громадян не піддаватися на провокаційні чутки, які розповсюджують окремі «технічні» кандидати на пост глави держави.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ відомо про плани деяких «технічних» кандидатів щодо розсилання запрошень, у яких стверджується, що виборець, який прийшов у день голосування до виборчої дільниці, має там же сплатити за комунальні послуги або заплатити за виборчий бюлетень, оскільки, як стверджується у подібних закликах, «виборчий процес є достатньо коштовним» тощо.

«Все це брехня. Ніяких оплат ніхто не встановлював», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також він назвав брехнею інформацію про те, що начебто молоді люди, які не служили в армії, повинні з’являтися у день голосування на виборчу дільницю, маючи при собі відповідний документ для того, щоб потім цю людину було направлено на військові збори тощо.

 

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