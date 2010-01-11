В Іспанії визнаватимуть українські посвідчення водія

Сьогодні у рамках візиту міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Іспанії була укладена Угода між Україною та Іспанією про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, ця угода, яка опрацьована на виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у контексті неухильного запровадження в життя політики з дієвого захисту прав та інтересів українських громадян за кордоном, має велике соціальне значення для представників української громади в Іспанії. Її імплементація дозволить десяткам тисяч громадян України, які легально проживають на території Іспанії, отримати іспанське посвідчення водія за спрощеною процедурою і без додаткових фінансових витрат.

Зокрема, обмін посвідчень для водіїв легкового автотранспорту здійснюватиметься без складання теоретичних та практичних іспитів. Як виняток, власники посвідчень водія вантажних транспортних засобів та автобусів, які звертаються з проханням про обмін, мають пройти перевірку лише навичок практичного водіння.

Громадяни України зможуть у телефонному режимі або через Інтернет звертатися до компетентних органів Іспанії з проханням про призначення зустрічі для здійснення обміну.

Для цього, зокрема, потрібно подати такі документи: номер ідентифікаційного посвідчення українського громадянина, виданого іспанськими органами, назву провінції Іспанії, де він проживає, номер національного документа, що засвідчує особу, номер українського посвідчення водія, а також місце і дату видачі зазначеного посвідчення. Угода набере чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про виконання відповідних внутрішньодержавних процедур обома сторонами.

Укладення зазначеної угоди, яке було визначено П.ПОРОШЕНКОМ одним з пріоритетів із забезпечення прав українських громадян в Іспанії, створить важливий прецедент для підписання в подальшому подібних угод з іншими країнами-членами Європейського Союзу, йдеться у повідомленні.

Переговорний процес щодо укладення згаданої угоди був розпочатий ще у 2006 році і згодом був заморожений на тривалий період.