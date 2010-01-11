Комуністи оголосили «сталінський призов»

Прибічники комуністичної ідеї в Україні ініціюють повернення культу диктатора Йосипа Сталіна. У Києві ім’я «вождя» пропонують повернути Європейській площі, а в Запоріжжі активісти КПУ хочуть звести тирану пам’ятник.

Грудень в Україні пройшов для членів КПУ під знаком пам`яті Йосипа Сталіна - комуністи відзначали 130-річчя з дня народження радянського диктатора. Активісти КПУ у Запоріжжі оголосили про збір пожертв на пам`ятник радянському вождю до 9 травня 2010 року. Проти зведення пам’ятника диктатору висловилися міський голова Запоріжжя та керівник обласної ради. Чи надати землю під пам’ятник ще має вирішити міська рада. Місцеві регіонали, чия фракція у Запоріжжі досить чисельна, заперечень не висловлювали.

Держава зобов’язана реагувати на такі одіозні ініціативи, сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі»правозахисник Євген Захаров. На його думку, такі дії можна оскаржувати й у суді. Захаров переконаний, що у Запоріжжі є люди, чиї родини постраждали від сталінських репресій, і вони протестуватимуть. «Ставити пам`ятник Сталіну – абсолютно неприпустимо. Це блюзнірство над пам`яттю загиблих в Україні, де достеменно відомо, що він був організатором штучного голоду», - наголошує співголова Харківської правозахисної групи.

Наприкінці грудня Йосипа Сталіна голова СБУ назвав одним із головних обвинувачуваних у кримінальній справі про геноцид українського народу у 1932-33 роках, яку Служба безпеки передала до Генпрокуратури. У справі про Голодомор фігурують й інші перші особи СРСР та радянської України. Тепер справу мають передати до суду.

Тим часом у Києві КПУ провела конференцію, де ухвалили заяву «На захист пам’яті і справи І. В. Сталіна». Учасники привітали, зокрема, ініціативу у Запоріжжі, оголосили 2010 рік «роком сталінсько-ленінського призову до лав Комуністичної партії», та засудили резолюцію ОБСЄ, де сталінізм був прирівняний до нацизму. Євген Захаров нагадує, Україна – член Ради Європи, Парламентська асамблея якої ухвалила вже не одну резолюцію про засудження злочинів нацизму й комунізму. В ухвалі Європарламенту комунізм було названо злочином проти людяності.

Від сталінських репресій постраждали десятки мільйонів людей. Наприкінці минулого року народні депутати Іван Заєць та Ярослав Джоджик (Наша Україна-Народна самооборона, члени Української народної партії) зареєстрували законопроект «Про заборону комуністичної ідеології та ліквідації символів тоталітарного та комуністичного режимів». Автори пропонують законодавчо заборонити пропаганду комунізму та використання радянської символіки. Що ж до пам`ятника Сталіну, то такий, після розвінчання культу вождя, на території колишнього СРСР залишився лише один – у рідному для Сталіна грузинському місті Горі.