В Україні можуть заборонити тоталітарні секти

До Верховної Ради України подано проект Закону про внесення змін та доповнень до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо заборони діяльності тоталітарних релігійних сект (реєстр. № 5473).

Як повідомляє Інститут релігійної свободи, документ передбачає заборону залучення до діяльності релігійних організацій малолітніх і неповнолітніх осіб без дозволу їхніх законних представників та заборону створення і діяльності в Україні тоталітарних релігійних сект.

Авторами ініціативи виступили народні депутати України – Ігор РИБАКОВ (позафракційний) та Владислав ЛУК`ЯНОВ (Партія регіонів).

Законопроект №5473 пропонує доповнити Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» новою статтею 31, яка звучить наступним чином: “В Україні заборонено створення та діяльність тоталітарних релігійних сект. Шкода завдана потерпілому від небезпечного психологічного впливу членів тоталітарної релігійної секти підлягає відшкодуванню у порядку встановленому Цивільним кодексом України”.

У цій статті також наводиться тлумачення використаних у ній понять. Зокрема, під “тоталітарною релігійною сектою” розуміється релігійна організація, діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян шляхом використання заходів небезпечного психологічного впливу, а під “небезпечним психологічним впливом” – психологічний вплив та інші маніпуляції з емоційно-вольовою сферою людини, з використанням емоційних та психологічних перенавантажень, стресів, індивідуальної схильності до навіюваності, безвілля, недостатнього розумового розвитку і незрілості емоційно-вольової сфери особи, що веде до втрати нею соціальних орієнтирів або цінностей, зниження власної самооцінки, тимчасового розладу психічної діяльності.

На думку авторів, наслідком прийняття законопроекту №5473 має стати закріплення єдиних підходів до процесу здійснення права громадян на свободу совісті, що, на їх думку, сприятиме обізнаності громадськості про діяльність певних релігійних сект і підвищить рівень психологічної захищеності особи. Серед прикладів таких організацій, що побудовані на контролюванні поведінки “зомбованої особи”, парламентарі називають Церкву об’єднання (уніфікації), Церкву сайєнтологів, Культ сатанізму, Товариство трансцендентальної медитації, Біле Братство.

Слід зауважити, що це вже не перша подібна ініціатива в українському парламенті. Раніше представники церков та експерти критично охарактеризували законопроект щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект (реєстр. №2419) за авторством народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ. На їх переконання, подібні законодавчі ініціативи необґрунтовано звужують права громадян на свободу віросповідання та пропонують хибний підхід до боротьби з тоталітарними сектами, діяльність яких і зараз може бути припинена на підставі чинного законодавства України.