Таджикистан напередодні виборів ввів цензуру в Інтернеті

У Таджикистані напередодні парламентських виборів влада зажадала від Інтернет-провайдерів заблокувати сайти, відомі критикою Президента країни й майданчиком для вільної від цензури дискусії, повідомляє «Рейтер».

"За вказівкою уряду доступ до деяких ресурсів, зокрема на Centrasia.ru, було заблоковано", - повідомив черговий служби підтримки компанії Telecomm Technology.

Окрім Centrasia.ru, де публікуються матеріали різних сайтів країн регіону й діє популярний немодерований форум, було заблоковано доступ до ресурсу Ariana.su. Цей сайт публікує матеріали про сім`ю Президента Таджикистану Емомалі РАХМОНА.

У Таджикистані 28 лютого пройдуть чергові парламентські вибори, на яких, як очікують експерти, партія влади - Народно-демократична, очолювана Е.РАХМОНОМ, збереже абсолютну більшість у парламенті.

Захід досі не визнавав такими, що відповідають стандартам демократії, жодні вибори в Таджикистані.

У Таджикистані практично всі видання, що дозволяли собі критику влади, закрито за податкові та інші порушення, зазначає «Рейтер».

Практику блокування неугодних сайтів влада застосовувала напередодні президентських виборів 2006 року: за місяць до голосування провайдерам також було дано вказівку заблокувати доступ. Після виборів сайти знову сталі доступними.