Карпачовій можна поскаржитися на порушення виборчих прав

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, здійснюючи моніторинг стану дотримання права громадян України на вільне волевиявлення під час виборів Президента України 2010 року, відкрила «гарячу лінію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського омбудсмана, в разі порушення конституційних виборчих прав громадяни України можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини на «гарячу лінію» цілодобово за телефоном: 044–253–27-84 (з 18.00 до 09.00 – «гаряча лінія» працює у режимі автовідповідача).

Крім того, з зазначених питань можна також звернутися електронною поштою: elect@ombudsman.gov.ua