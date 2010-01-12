Валенса змушений розчарувати українців

Колишній Президент Польщі, легендарний очільник «Солідарності» Лех ВАЛЕНСА вважає, що й наступний Президент України не вирішить усіх проблем, «проте з кожними виборами ви ставатимете все більш досвідченими мудрішими, сильнішими й ближчими до мети»

Про це Л.ВАЛЕНСА заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

Колишній Президент Польщі говорить, що ще в 2004 році був переконаний, що Віктору ЮЩЕНКУ не вдасться серйозно зрушити з місця фундаментальні проблеми України. «Я був упевнений, що революція підвищить рівень демократії в Україні, й ваші справи підуть краще, - сказав Л.ВАЛЕНСА, який у 2004 році стояв на Майдані. - Але так само я був переконаний, що В.ЮЩЕНКУ не вдасться серйозно зрушити з місця фундаментальні проблеми, оскільки це дуже складний матеріал. Нинішня влада не настільки вправна, щоб із цим справитися. І тепер Президент заплатить за рахунками. Хоча, може, він і не винен».

При цьому на запитання «А хто ж винен?», Л.ВАЛЕНСА заявив: «Народ! Адже це народ вибрав такого Президента».

При цьому він став прогнозувати, хто переможе на нинішніх українських виборах: «Може, взагалі буде хтось, кого ви не очікуєте. Мені важко щось передбачати, у мене особлива ситуація».

За словами Л.ВАЛЕНСИ, в 2004 році він «допоміг обом вашим кандидатам. Я приїхав у той момент, коли в Україні було оголошено про перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА. У нас із ним була серйозна розмова. Він почав говорити, як мене поважає, як цінує те, що я зробив для Польщі. А я йому сказав: мужик, ти зараз програєш. Але якщо допустиш хоч один постріл – тобі кінець. А якщо не застосуєш силу, не допустиш хаосу, то, може, зараз програєш, але у тебе обов`язково буде шанс відігратися. І, мені здається, він мене послухав. Адже я знаю, про що говорю».

А В.ЮЩЕНКУ, за словами Л.ВАЛЕНСИ, він говорив: «Ти виграєш, але шансів зробити серйозні реформи у тебе практично немає. Дуже багато проблем в Україні, дуже великий вплив Росії, зберігся старий апарат, озлобленість народу. Потрібно було швидко організувати людей, проводити серйозні економічні й політичні реформи. Я бачив, що В.ЮЩЕНКУ це завдання не під силу. Та він і не послухав мене, не зробив нічого, про що я говорив».

Л.ВАЛЕНСА також сказав: «...я змушений вас розчарувати: й наступний Президент України не вирішить усіх проблем. Проте з кожними виборами ви ставатимете все більш досвідченими мудрішими, сильнішими й ближчими до мети».