У суду, який вирішуватиме спірні питання на виборах, тепер дві печатки

Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України Микола СІРОШ отримав нову печатку суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо печатки ВАСУ, яка наразі знаходиться у Олександра ПАСЕНЮКА, що виконує обов’язки голови суду, В.ОНОПЕНКО сказав, що наразі для М.СІРОША виготовлено нову печатку. «Він її має, і він її тримає в сейфі, тобто там проблем немає», - сказав В.ОНОПЕНКО.

У той же час він зауважив, що навіть якщо О.ПАСЕНЮК не поверне печатку, яка є у нього, то виникає питання, «куди він її буде ставити, адже жоден орган не буде приймати його матеріали”. “Нехай собі бавиться», - додав голова ВСУ.

При цьому В.ОНОПЕНКО пояснив, що на офіційних документах керівника цього суду, крім печатки, має ще стояти підпис, і саме такий документ є легітимним. А легітимним, як ще раз підкреслив голова ВСУ, на сьогоднішній день є М.СІРОШ.

Як повідомляв УНІАН, Процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ О.ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас 25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також сьогодні, 14 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ Миколу СІРОША.

Також, за його словами, сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалила рішення не приймати від О.ПАСЕНЮКА жодних матеріалів за його підписом.

Раніше, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться в нього.