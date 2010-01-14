Суд заборонив Майдан після першого туру

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій на Майдані Незалежності в період з 9 січня по 5 лютого.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення суду було прийнято у зв’язку зі зверненням столичної влади з вимогою обмежити на період призиденських виборів проведення будь-яких акцій та заходів партіями та громадськими організаціями на центральній площі міста.

Як зазначили в управлінні, звернення до суду було оформлено через те, що заявниками були різні політичні сили і всі планували вивести в центр міста багато людей. Зокрема, мова йде про міські організації Партії регіонів і партії "Батьківщина", а також всеукраїнського об`єднання "Свобода". Таким чином, щоб уникнути “”нестандартних ситуацій” мерія вирішила просити суд про введення обмежень на проведення акцій у вказаний період виборів.

Звернення до суду було направлено в грудні минулого року і відповідне рішення прийнято в останні дні року.

В ГУ внутрішньої політики повідомили, що зараз до них надходять нові заявки на проведення масових акцій від політичних партій, блоків та громадських організацій з новими місцями їх проведення. Точну інформацію пообіцяли надати УНІАН пізніше.

“Станом на сьогодні підстав немає для нового звернення до суду”, - прокоментували ці нові заявки в столичному Головному управлінні внутрішньої політики.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація Партії регіонів подала до КМДА заявку про проведення з 17 січня по 20 лютого “заходів з роз’яснення необхідності дотримання конституційних прав громадян під час проведення виборів Президента”. У цій заявці організатори акції вказали місця її проведення: вул. Михайла Грушевського: буд. №12/2 (біля будинку Кабінету міністрів України); вул. Михайла Грушевського, 5 (біля будівлі Верховної Ради України); вул. Банкова, 11 (біля будівлі Секретаріату Президента України); пл. Лесі Українки, 1 (біля будинку Центральної виборчої комісії); вул. Московська, 8 (біля будівель Вищого апеляційного адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду); Європейська площа; Софіївська площа; Михайлівська площа; Майдан Незалежності.