15 січня, Київ — акція «АнтиНЕК: ні цензурі!».

Організатори: Журнал культурного опору «ШО»; ініціативна група українських письменників: Юрій Андрухович, Андрій Бондар, Сергій Жадан, Лесь Подерв’янський; Агенція подій «Арт-Поле», Науково-дослідний центр візуальної культури НаУКМА, Художня студія «Антресоля». Інформаційний партнер: Книгарня Є

15 січня о 14:30 — прес-конференція в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) за участю письменників Юрія Андруховича, Леся Подерв’янського Андрія Бондара та представника Української Гельсінської Спілки з прав людини Євгена Захарова щодо діяльності Національної експертної комісії (НЕК) з питань захисту суспільної моралі.

О 18:30 — літературна акція в Культурно-мистецькому центрі НаУКМА (вул. Іллінська, 9) за участю Юрія Андруховича, Андрія Бондара, Леся Подерв’янського.

В Україні розпочалася «дискусія з приводу суспільної моралі», в рамках якої книжки вилучають з книгарень, а фільми — з екранів. Юридичні відділи журналів та видавництв не рекомендують до друку певні обкладинки, тексти та ілюстрації — кому зараз потрібен судовий процес? НЕКові вдалося встановити свій спосіб ведення дискусії — такий, що передбачає існування «суспільної моралі» як безперечної даності.

Учасники акції хотіли б перевести дискусію в іншу площину, виходячи того, що «суспільної моралі» не існує — ще з часів Канта відомо, що мораль є індивідуальною, а закон —суспільним. Саме тим, що громадян досі спонукають передоручити дотримання власних етичних принципів державному органові, можна пояснити катастрофічний моральний стан українського суспільства.

Що нам робити з НЕКом? — питання, на яке шукатимуть відповідь організатори та учасники акції.

Серед пропозицій:

громадянам, перш за все правникам, — контролювати кожне рішення НЕК;

митцям — активніше зайнятися дослідженням табуйованих тем, розгорнувши якомога більше радикальних проектів;

видавцям — ігнорувати цензуру.

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