Російська Держдума списала Голодомор в Україні на неврожай

Голова Держдуми Росії Борис Гризлов заявляє, що рішення суду щодо Голодомору в Україні 1932-33 років носить політичний характер. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів.

"Це просто політична акція, яка входить у план посваритися з Росією - іншої ніякої підоснови я тут не бачу", - заявив Гризлов.

"Ідея Голодомору, ідея того, що був геноцид українського народу в 30-і роки з боку керівництва Радянського Союзу, абсолютно безпідставні", - упевнений голова російської Держдуми.

Він зазначив, що, "на жаль, бувають роки, коли за кліматичними умовами протягом декількох років буває неврожай, що і було в 30-і роки в Радянському Союзі, коли постраждали від цього всі народи, що населяли СРСР". Причому, наголосив Гризлов, значно більше тоді постраждало населення Поволжя.

"Керівництво України ще раз намагається Росії довести, що Росія погано ставиться до українського народу - от і все, я іншої підоснови тут не бачу", - сказав Гризлов. Він нагадав, що формулювання про Голодомор неодноразово обговорювалося в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, і депутати блокували рішення за проектом такої резолюції.

Нагадаємо, 13 січня Апеляційний суд Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.

Суд констатував, що Йосип Сталін (Джугашвілі), В`ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Хатаєвич вчинили злочин геноциду, передбачений карним кодексом України. Але суд закрив кримінальну справу у зв’язку з їхньою смертю.

Рішенням суду підтверджені висновки слідчих СБУ про організацію вчинення в 1932-1933 роках на території УСРР керівництвом більшовицького тоталітарного режиму геноциду української національної групи, тобто штучного створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення.

За оцінками СБУ, жертвами Голодомору 1932-33 років стали понад 10 мільйонів людей у 18 регіонах України. Кримінальну справу за фактом здійснення геноциду українського народу спецслужби порушили у травні минулого року.

ТСН