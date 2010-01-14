Близько півмільйона мешканців Києва не зможуть проголосувати

Близько півмільйона приїжджих, які орендують квартири в Києві, не зможуть взяти участь у виборах, пише у своєму сьогоднішньому номері Газета по-київськи.

Як пише видання, за даними ГУ статистики Києва у столиці офіційно прописані 2 мільйони 780 тисяч осіб. Приїжджих, як підрахував Інститут демографії НАН України - близько 800 тисяч.

"У Києві приблизно 70% оренди житла - "тіньове", тобто господарі не укладають договори і не платять податків", - розповів директор одного зі столичних агентств нерухомості.

За його підрахунками, 17 січня в Києві не зможуть проголосувати понад півмільйона осіб.

"Якщо з 800 тисяч приїжджих відняти дітей та тих, хто орендує квартиру офіційно (30%) і, фактично, може претендувати на місце у столичних виборчих списках, то проголосувати в столиці не зможуть, грубо кажучи, близько 500 тисяч приїжджих", - сказав експерт, пише видання.

Крім того, тепер передбачено кримінальну відповідальність за голосування за допомогою чужих паспортів - штраф становить від 170 до 510 гривень або обмеження волі до трьох років. Якщо голосування відбулося у змові з членами виборчої комісії - штраф складе від 510 до 850 гривень або такий же термін ув`язнення.

За словами голови Комітету виборців України Олександра Черненка, іногородні позбавлені права голосувати.

"Як голосувати іногороднім? Та ніяк! Відкріпні талони скасували, тому люди, які в день голосування не перебуватимуть за місцем своєї виборчої адреси, фактично втратять право проголосувати", - заявив Черненко.

Зараз голосувати можна буде тільки на тій ділянці, якій належить нова виборча адреса іногороднього виборця. Його вносять у списки за новою адресою і виключають зі списків за місцем прописки. Якщо змінену виборчу адресу буде відображено в електронному реєстрі, то для голосування в другому турі іншої заяви не знадобиться.

Як пише видання, для того, щоб проголосувати за місцем проживання на даний момент (йдеться про приїжджих до столиці), за законом, потрібно надати договір оренди житла, або в крайньому випадку письмове підтвердження тієї людини, яка здає квартиру, про те, що ви дійсно проживаєте за цією адресою, і він не проти, щоб ви голосували на даній дільниці, довідку з виборчої дільниці за місцем прописки, довідку з роботи або навчання.

Щоб проголосувати в другому турі, який відбудеться 7 лютого, потрібно подати заяву до кінця січня - оскільки за 11 днів до виборів (28 січня) вже буде готовий новий примірник списку виборців для голосування.