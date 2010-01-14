В Україні почали заарештовувати за порнофільми

16:35, 14 січня 2010
Права людини
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Проти харків’янина порушено кримінальну справу

Працівниками міліції було затримано 28-річного харків’янина, у якого було вилучено DVD-диск з фільмом порнографічного характеру.

Про це повідомили в ЦГЗ ГУМВС України в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, чоловік придбав диск у 22-річного чоловіка на одному з міських ринків.

Слідчим відділу було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Нагадаємо, президент Віктор Ющенко підписав закон "Про внесення змін до Кримінального Кодексу України", яким встановлюється кримінальна відповідальність за зберігання порнографії.

Як відомо, згідно з новим законом, ввезення і виготовлення в Україні предметів порнографічного характеру з метою збуту або поширення, а також зберігання, перевезення або інше переміщення з тією самою метою або їх збут або примус до участі в їх створенні - караються штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Альтернативним запобіжним заходом може стати арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з конфіскацією порнографічних предметів і засобів їх виготовлення і поширення.

Слід зазачити, що Українська Гельсінська спілка з прав людини зверталася до Президента України з вимогою накласти вето на зазначений вище закон. В зверненні правозахисники зазначили: "Цей Закон необґрунтовано та непропорційно обмежує свободу вираження поглядів, втручається у внутрішню свободу особи. Він не досягає тієї мети, заради якої розроблявся. Створює велику загрозу зловживання цією нормою правоохоронними органами, що можуть використовувати її з метою корупції чи шантажу особи".

На підтримку звернення виступило 219 чоловік, серед яких відомі правозахисники та митці. Проте, Президент закон підписав.

УГСПЛ

 

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