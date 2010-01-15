Процес над Дем’янюком знову перервали

Процес, що проходить в Мюнхені, над 89-річним Джоном (Іваном) ДЕМ’ЯНЮКОМ, якого звинувачують в причетності до вбивства 27 тис. 900 ув’язнених концтабору Собібор, 14 січня було перервано вдруге, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство DPA.

Як і на початку грудня 2009 року, коли суд було припинено на два тижні, приводом став поганий стан здоров`я підсудного. За словами представників земельного суду Мюнхена, І.ДЕМ’ЯНЮК скаржився на утруднення в грудях, головний біль і втому.

Очікується, що процес поновиться вже у вівторок, 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, суд над І.ДЕМ’ЯНЮКОМ почався 30 листопада 2009 року, хоча адвокати наполягали, що їх підзахисний дуже старий і слабкий, щоб винести процес. Проте, медична експертиза визнала його достатньо здоровим, щоб бути присутнім на суді.