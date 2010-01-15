Біля будівлі МВС відбудеться акція з вимогою відставки Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ

16 січня, у суботу, біля будівлі МВС, вул. Богомольця,10, о 12.00 год. відбудеться перша з серії акцій, ініційованих організаторами та учасниками акції «Україна без Кучми» та представниками громадських організацій. Метою акції є відставка Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ.

В ході акції Ю. Луценку буде запропоновано зробити громадянський вчинок: самотужки сформулювати підстави і підписати заяву про відставку з посади міністра МВС чи написати явку з повинною на ім’я Генерального прокурора України. У разі його відмови, учасники акції власноруч підготують для колишнього соратника проект цих документів та деякі інші «подарунки»...

Контактні телефони: 050 380 62 68 (Володимир Чемерис), 098 499 55 35 (Олександр Ротаєнко)