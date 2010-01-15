Презентація літературно-мистецької газети «Простори» №2: «Поряд з війною»

Запрошуємо Вас на презентацію літературно-мистецької газети «Простори» №2: «Поряд з війною»! - 21 січня о 18:00 у Книгарні «Є» за адресою м.Київ, вул. Лисенка, 3.

Під час презентації автори й перекладачі читатимуть художні й публіцистичні тексти, художники представлять свої візуальні рефлексії щодо теми номера «Поряд з війною», а також відбудеться розмова з ініціаторами літературно-мистецького інтернет-проекту ПроStory (www.prostory.net.ua).

Газету «Простори» створено літераторами, художніми перекладачами й митцями, які у спільному діалозі осмислювали метафору такого широкого поняття як «війна» в українській дійсності та шукали взаємозв’язків з іншими європейськими літературами, зокрема німецькою, австрійською та французькою. Загальна концепція видання зосереджує увагу читача на «медіалізації» чи-то дистанційованості події, що відбувається в іншому просторі; або ж такої події як-от «повсякденні війни», вуличні протести, німе протистояння системі у радянські часи, маргіналізація знедолених соціальних груп й відчуження від власного життєвого простору.

У номері «Поряд з війною» представлені тексти австрійського автора Мартіна Ляйденфроста та Курта Льотґеба, німецької письменниці Катрін Рьоґґла, французького автора й кінознавця Жака Ґербера, соціологині Анастасії Рябчук, поета Ігора Помєранцева, мистецтвознавиці з Франції Емілі Бувар, української авторки Євгенії Бєлорусець, сучасного французького філософа Алена Бадью, української мистецтвознавиці Діани Клочко, переклади Марка Бєлорусця, Андрія Рєпи, Тетяни Баскакової, Наталії Чермалих, Анни Лацанич, Катерини Міщенко. Самостійний тематичний ряд утворюють малюнки українського митця Нікіти Кадана.

У рамках презентації відбудуться літературні читання, також розмова буде вестися про візуальну складову метафори «війни», гості будуть запрошені до дискусії щодо актуальності теми видання й необхідності сьогодні такого медіуму літературно-мистецького активізму як газета.

За подальшою інформацією пишіть редакції літературно-мистецького сайту www.prostory.net.ua