«Справа про Голодомор» - зразок сталінського правосуддя?

Рішення апеляційного суду м.Києва у «справі про Голодомор» відповідає найгіршим стандартам сталінського правосуддя і прямо суперечить Конституції та міжнародним зобов‘язанням України.

Таку заяву поширила Вінницька правозахисна група.

На думку вінницьких правозахисників, повідомлення Служби Безпеки України про визнання Апеляційним судом м.Києва деяких померлих діячів радянської влади «винними у скоєнні геноциду української національної групи» свідчить про те, що українське правосуддя залишається заручником політичних обставин та об‘єктом непорядних маніпуляцій недобросовісних політиків.

"Порушення принципу гласності, зневага до права обвинувачуваних на захист, непублічність, підозріла швидкість винесення судових рішень по складних кримінальних справах – добре відомі ознаки «слідства» за стандартами Єжова та Берії, «правосуддя» за правилами Вишинського та Сталіна. На жаль, останнє судове рішення, ухвалене в непублічному режимі, проголошене не в офіційному порядку, а через прес-службу СБУ в черговий раз підтвердило – усі симптоми тоталітарного судочинства успадковані українською судовою системою, тому відсутні жодні підстави вважати таке судове рішення справедливим", - сказано в тексті заяви.

Як інформує Вінницька правозахисна група, Конституція України (ст.58) визначає, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Чинний в Україні Кримінально-процесуальний Кодекс (ст.6) виключає саму можливість порушення кримінальної справи щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами. "Якщо суд визнав померлих осіб винуватими у вчиненні злочину, він мав забезпечити їхнє право на захист, вирішити питання про залучення до справи кожного потерпілого або його законного представника, уважно ознайомитися із усіма наявними у справі доказами, надавши представникам обвинувачуваних можливість заперечити їх та навести докази своєї невинуватості", - нагадують вінницькі праовзахисники.

На їхню думку, посилання на скоєння злочину геноциду з точки зору міжнародного права є абсолютно некоректним. Так, за даними ВПГ, Голодомор в Україні наразі не визнається злочином геноциду щодо «української національної групи» жодною міжнародною організацією. У справі «Кольк та Кислий проти Естонії», яка була розглянута Європейським Судом з прав людини в 2004 році, суд зазначив, що діяння, за які заявників було переслідувано за обвинуваченнями у вчинення злочинів проти людства (депортації мирного естонського населення в 1949 році) є такими, які вчинені «після або в ході війни», якою суд вважав окупацію Естонської Республіки СРСР в 1939 році, крім того, суд наголосив, що на момент скоєння цих злочинів в 1949 році уже діяли норми міжнародного права, які передбачали кримінальне переслідування за злочини проти людства. Станом на 1932-1933 рік таких норм міжнародного права не існувало.

Як зазначає у своєму листі Вінницька правозахисна група, в результаті швидкого та de facto непублічного судового розгляду «справи про геноцид» було грубо порушено не лише Конституцію України, але й права людей, яких слідство очевидно вважало потерпілими від злочину, і в інтересах яких, в тому числі, мало здійснюватися правосуддя. Ніхто не був ознайомлений із обвинувальним висновком у справі, потерпілі були позбавлені можливості прийняти участь в судовому розгляді та заявити цивільні позови.

Усе вищенаведене, на думку вінницьких правозахисників, вказує на замовний політичний характер судового розгляду «справи про геноцид». "На жаль, наш висновок підтверджується і тим, як активно почали використовувати повідомлення про судове рішення у справі деякі кандидати на посаду Президента України за два дні до завершення виборчої компанії", - зазначає ВПГ.

"Рішення суду у «справі про голодомор», якщо воно вступить в силу, не матиме жодних правових наслідків. Ним не відновлено справедливість щодо безневинних жертв Великого Голоду в Україні та інших республіках колишнього СРСР в 1932-1933 роках, не вказано на причини цієї трагедії, не виконано і завдання правосуддя щодо попередження вчинення нових злочинів", - сказано в тексті листа.

На думку ВПГ, лише невідкладна концептуальна реформа української судової системи може забезпечити перехід від тоталітарного принципу «революційної правосвідомості» до цивілізованих засад верховенства права та незалежності судової влади.

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