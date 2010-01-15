Страсбург заборонив Україні видавати Росії чеченського біженця

Європейський суд з прав людини заборонив екстрадицію чеченського біженця Ахмеда ЧАТАЄВА до Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Аркадій БУЩЕНКО, на своєму вчорашньому засіданні Європейський суд застосував правило 39 регламенту і вказав уряду України на те, що А.ЧАТАЄВ не має бути екстрадований до Росії до подальших вказівок.

За даними ЗМІ, українські правоохоронці затримали в Закарпатській області розшукуваного Інтерполом чеченця А.ЧАТАЄВА 7 січня. "При ньому були документи, відносно яких у співробітників міліції з`явилися сумніви. Зокрема, стосовно документа біженця, який йому видала Австрія", - заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. За його словами, до Австрії був направлений відповідний запит з тим, щоб була підтверджена достовірність документа.

Після цього Вінницька правозахисна група виступила із заявою про те, що українська влада порушила міжнародні зобов`язання щодо захисту біженців та шукачів притулку, затримавши А.ЧАТАЄВА. "Затримання вказаної особи відбулося на вимогу правоохоронних органів Російської Федерації, якими вказана особа підозрюється у зв‘язках з «чеченськими бойовиками», - вважають вінницькі правозахисники.

За повідомленням правозахисників, після тортур в російській в`язниці А.ЧАТАЄВУ удалося втекти з країни. Після цього Росія оголосила його в міжнародний розшук. Тому, вважають експерти з прав людини, якщо Україна таки погодиться на екстрадицію біженця, це може викликати міжнародний скандал.

8 січня Центр правової допомоги журтвам тортур і жорстокого поводження подав клопотання до Страсбургу про тимчасові заходи. Європейський суд запитав додаткову інформацію. У підготовці необхідної інформації допомогу надали адвокат Владислав МУХАДЬЯНОВ, представники УВКБ ООН в Україні і інші люди і організації.