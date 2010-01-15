У Харкові «всенародный праздник» - приїхав Янукович!

Харківські регіонали, які так клянуть оранжеву владу, взяли на себе підвищені виборчі зобов’язання – щоб за Януковича в Харкові зібрати 90% голосів виборців. Взяти та взяли, але чого тільки не роблять – і списки виборців взяли з 1-го туру 2004 року, в якому навіть не викреслили померлих, і двійників ніхто не виявляє. Агітатори з біло-синіми посвідченнями ходять по домівках і вмовляють виборців, особливо людей похилого віку, голосувати на дому. Але, схоже, знають настрої харків’ян, знають, що навіть за обіцяних 20 гривень бажану кількість людей на мітинг не зібрати. Тому потрібно включати свій адмінресурс, бо в Харкові влада вся у регіоналів: мер, депутатський корпус, чиновники міськвиконкому – всі регіонали.

14 січня 2010 року зустрічати кандидата в Президенти України Віктора Януковича залучили дітей – учнів 10-11-х класів шкіл Орджонікідзевського району. Дітки наділи біло-голубі шапочки з написом «Ми за Януковича», шалики з таким же написом, взяли в руки біло-голубі прапорці і на в’їзд окружної дороги – привітати нашого дорогого – який «чує думку кожного» і знає, що «Діти – наше майбутнє!». Діти постояли на дорозі більше години, змерзли і вчителі їх відпустили додому. Ну, хтось пішов додому, а хтось і зовсім в іншій бік.

На превеликий жаль, організатори цієї акції не знають законів України і, перш за все, Конституції України – бо відповідно до статті 70-ї голосують у нас з 18-ти років, По-друге, законом «Про вибори президента України» агітація в навчальних закладах заборонена. А хіба керівництво Департаменту освіти міськвиконкому м. Харкова не знає, що директора шкіл відповідають за дітей протягом всього навчального часу, тобто з 8.30 і до 14 години? Хіба освітянам невідомо, що у зв’язку з карантином під час грипу діти і так відстали від навчального плану? Але виявити свою «политическую преданность» для них є набагато важливішим. Може, саме з таких шкіл виходять діячі, яки пишуть «проффесор» та плутають Бабеля з Бебелем.

А що скажуть санітарні лікарі про перехідні з голови на голову шапки та шалика? Чи здоров’я учнів це не їх справа?

Як тільки діти опинилися вдома, до Харківської правозахисної групи почали звертатися обурені батьки із скаргами на такі дії директорів шкіл № 85 і №157 (але там були і учні інших шкіл).

Щоб з’ясувати, що ж це була за акція підтримки неповнолітніми кандидата в Президенти України Віктора Януковича, ми звернулися до Орджонікідзевського районного відділу освіти, заступник керівника якого впевнено заявила, що вони такої «телефонограми до шкіл не посилали», а від відповіді на запитання, чи не було усного розпорядження, відмовилася.

У міському Департаменті освіти нас запевнили, що це ініціатива директорів шкіл і з ними будуть з’ясовувати, хто це організував.

Спочатку поспівчувала директорам шкіл, тому що я розумію, що саме їх зроблять винними і крайніми. Але, коли вже працівники бюджетних закладів, які, до речі, існують на наші з вами кошти, перестануть бути кріпаками цієї влади? Чи, може, вони не зовсім впевнено почувають себе на цих посадах?

А батькам, чиї діти, не дай Боже, захворіють після цієї примусової прогулянки, або потраплять ще в якусь халепу в учбовий час, пропонуємо звернутися до суду з позовом про компенсацію матеріальної та моральної шкоди від школи та районного відділу освіти.

Ольга Гончарова, ХПГ