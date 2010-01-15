Карпачова вимагає повернути сиротам кошти, визначені судом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що позбавлення дітей-сиріт визначених судом коштів є брутальним порушенням їхніх законних прав.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР.

За повідомленням, триває провадження Н.КАРПАЧОВОЇ у резонансній справі про захист прав малолітніх дітей незаконно засудженої 2001 року та померлої через п’ять років від отриманого за ґратами туберкульозу 28-річної Світлани Зайцевої. Осиротілі Таня, Аня і Женя нині перебувають під опікою 78-річної прабабусі, ветерана Великої Вітчизняної війни Євдокії ОБОЛЕНСЬКИХ.

На минулорічне звернення Уповноваженого ВР з прав людини до Генеральної прокуратури України щодо ретельної перевірки фактів, наведених в особистій заяві Є.ОБОЛЕНСЬКИХ до Омбудсмана про шахрайське заволодіння її коштами в сумі понад 300 тисяч гривень К., котрий був довіреною особою заявниці, прокурор Макіївки Донецької області у червні 2009 року порушив стосовно довірителя кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Є.ОБОЛЕНСЬКИХ офіційно відкликала видану раніше К. довіреність представляти в суді її інтереси.

Як з’ясувала Н.КАРПАЧОВА, зазначена кримінальна справа, попри запевнення керівництва міської прокуратури завершити розслідування до кінця минулого року, досі перебуває у провадженні слідчого відділу Макіївського міськуправління ГУМВС України в Донецькій області.

Тим часом, у листопаді 2009 року відбулося засідання Кіровського районного суду Макіївки, який частково задовольнив позов адвоката Сергія САЛОВА до спадкоємців померлої щодо оплати раніше наданих їм юридичних послуг при вирішенні питання про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконним притягненням С.Зайцевої до кримінальної відповідальності та її смертю. Адвокат просив стягнути з відповідачів (опікуна та дітей) кошти на загальну суму понад 260 тисяч гривень. Суд обмежився 35 тисячами гривень.

У зверненні до Уповноваженого ВР з прав людини Є.ОБОЛЕНСЬКИХ висловила свою незгоду з рішенням районного суду, наголосивши на тому, що через зволікання з розслідуванням кримінальної справи вона та діти-сироти й досі залишаються без коштів, якими заволодів шахрай-довіритель.

Як повідомили Омбудсману у прокуратурі Кіровського району Макіївки, рішення Кіровського райсуду не набрало чинності, оскільки оскаржене в установлені законом терміни, а в міській прокуратурі впевнені, що закінчення слідства щодо шахрайства К. – справа найближчих днів, йдеться у повідомленні.