Мін'юст пропонує вдосконалити громадський контроль за тюрмами

З метою дотримання прав засуджених осіб Міністерство юстиції пропонує встановити обов’язкову наявність у складі спостережних комісій не менш половини представників громадських організацій та громадськості.

Як повідомив Міністр юстиції Микола ОНІЩУК, проект відповідної постанови Кабінету Міністрів розроблено Мін‘юстом. Прийняття постанови дозволить вдосконалити організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.

Проект передбачає встановлення обов’язкової наявності у складі спостережних комісій не менш половини представників громадських організацій та громадськості; надання членам спостережної комісії на термін їх повноважень перепусток для відвідування установ виконання покарань.

Пропонується надати право спостережним комісіям вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо визначення приміщень або адрес для тимчасової реєстрації осіб, звільнених від відбування покарання. Одним з обов’язків спостережних комісій пропонується встановити погодження постанов, які приймаються установами виконання покарань, щодо зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії або у зв`язку з переведенням їх до виправної колонії іншого рівня безпеки, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених для засуджених правообмежень і більш суворі умови тримання.

Проект постанови винесено на громадське обговорення. З його текстом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) в рубриці «Обговорюємо законопроекти».

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 1 березня 2010 року за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції, Управління із забезпечення взаємодії з Державним департаментом України з питань виконання покарань. Адреса електронної пошти: kvs@minjust.gov.ua.

*** Положення про спостережні комісії було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 429. Основними завданнями спостережних комісій є організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання; сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених; надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання тощо.