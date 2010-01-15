Бюро інформації Ради Європи в Україні, ГО Всеукраїнська Фундація „Захист Прав Дітей”, ГО «Євроклуб Право і Захист», «Донецький меморіал», Львівська лабораторія прав людини і громадянина, НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, Міжнародне товариство прав людини – Українська секція, Харківська міська асоціація „Освітній центр прав людини” та Харківська правозахисна група оголошують Восьмий Міжнародний конкурс учнівських та студентських робіт з прав людини.

Запрошується молодь, що навчається у 9-11 класах загальноосвітніх шкіл; у гімназіях; ліцеях; коледжах; професійно-технічних навчальних закладах, а також студенти вищих навчальних закладів України, Білорусі, Молдови та Росії.

Оргкомітет чекає на конкурсні роботи за однією із наведених нижче 8 тем або за вільною темою:

Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ)- п’ятдесят! На чому ґрунтується, на ваш погляд, довіра європейців до ЄСПЛ ? (Гарантований судовий захист громадянина від свавілля держави, чи.. ? )

Що я дізнався про мій місцевий суд? Його досягнення і проблеми. (Чи наші судді користуються у своїй практиці ідеологією та конкретними рішеннями ЄСПЛ?)

Суддя та довершений суперкомп’ютер разом приймають рішення. Як вам подобається така ідея? (Як ви бачите її реалізацію?)

Стрімко зростає кількість наших громадян, що звертається до ЄСПЛ і отримують позитивне рішення… Як це, на ваш погляд, співвідноситься з престижем держави та якістю національного судочинства щодо захисту прав людини?

Держава гарантує звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. У яких випадках, виходячи з вашого аналізу, громадяни не задовільні рішенням національного Суду і звертаються до міжнародного «арбітра» - ЄСПЛ?

Якщо держава «програла», вона повинна виконати рішення Високих Європейських Суддів. Як найшвидше сформувати в моїй країні ефективну судову систему захисту прав людини?

Міжнародний кримінальний суд ООН. Чому виникла необхідність створення міжнародного судового механізму боротьби з безкарністю особи за скоєння злочину геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів та злочину агресії?

Справедливий… незалежний … правовий … національний або міжнародний суд. Чи є судова система абсолютно досконалою інституцією на усі часи? (Може ви запропонуєте інший, принципово новий механізм захисту прав людини?)

Вільна тема, що відповідає загальному спрямуванню Конкурсу.

Творчі вимоги: робота повинна бути викладеною як твір-есе, тобто у вільній формі (прозаїчній або віршованій, можливо, з авторськими малюнками), висвітлити особисте ставлення, роздуми щодо однієї із запропонованих вище тем.

Технічні вимоги: робота має бути надрукованою або написаною розбірливим почерком. Мова - українська, російська або англійська – на вибір. Якщо інша мова – обов`язково треба додати до КР її переклад на одну з вказаних вище мов. Обсяг – до 8000 друкованих знаків, враховуючи пробіли (5 - 6 сторінок друкованого тексту через півтора інтервали або еквівалентний обсяг рукописного тексту).

На титульному аркуші або титульному листі необхідно вказати: тему ; ваше ПІБ; поштову та електронну адресу; номер контактного телефону; повну назву закладу, в якому ви навчаєтесь - клас/курс (факультет, відділення); поштову та електронну адресу навчального закладу; ПІПБ консультанта (якщо під час написання твору ви отримували консультації); його місце роботи; посаду; за наявності – звання, вчений ступінь, категорію вчителя - консультанта.

Оскільки кожна робота розглядатиметься експертами як анонімна, „під шифром”, титулка відокремлюється Оргкомітетом від тексту роботи, тому просимо текст роботи не розміщувати на титульному листі.

На першій сторінці, перед викладенням тексту твору, необхідно зазначити тему.

Просимо не розміщати у тексті роботи будь-яку інформацію про себе, свого консультанта чи навчальний заклад, бо це порушить принцип анонімності при розгляді роботи

Дя участі в конкурсі потрібно якнайшвидше, не пізніше 30 січня 2010 року, надіслати до оргкомітету конкурсу ретельно заповнену заявку учасника.

Конкурсну роботу у «паперовому» або «електронному» вигляді необхідно надіслати на адресу оргкомітету до 10 березня 2010 року.

Учасники, які вийдуть до фіналу конкурсу - 20 учнів та 10 студентів, - будуть запрошені до м. Києва (разом зі своїми батьками або консультантами ) для участі в урочистій конференції, присвяченій завершенню конкурсу, та нагороджені цінними призами. Відбудуться також зустрічі фіналістів з науковою, політичною, судовою елітою України та дипломатичним корпусом.

Прізвища переможців конкурсу - як правило, три особи - будуть оголошені під час Конференції. Вони отримають спеціальні нагороди, які можуть полягати у стипендії на витрати, пов’язані з навчанням у вузі, або поїздці до центральних установ Ради Європи тощо.

Поштова та електронна адреси Оргкомітету та телефони для зв‘язку:

«На конкурс», а/с 34, площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196, Україна.

Електронна пошта: konkurs.prav@gmail.com

Телефони оргкомітету: +38 044 512 06 73; тел/факс + 38 044 228 17 92; моб. +38 050 936 47 30; +38 095 500 00 46.

Сайти, на яких розміщена інформація про Конкурс: www.igfm.org.ua; www.hreuc.com.

Конкурс проводиться за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.