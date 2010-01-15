У Києві розкрили схему збору в банках коштів для підкупу виборців

У Києві Службою безпеки України викрито протиправну схему акумулювання безготівкових коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у банківських установах з подальшим використанням цих грошей для підкупу виборців та організації масових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, встановлено, що наприкінці 2009 року в офісі приватного нотаріуса у Києві здійснювалося масове оформлення депозитних договорів на фізичних осіб. До підписання угод було залучено понад 500 громадян, які дали згоду й оформили відповідні документи на відкриття депозитів на загальну суму близько 75 млн. грн. (по 150 тис. грн. кожен).

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, такі документи підписувалися цими особами за винагороду у 150 грн., а насправді будь-яких коштів на банківський рахунок ніхто з них фактично не вносив.

Також, крім оформлення депозитних договорів, фізичним особам виписувалися і нотаріально засвідчувалися довіреності на ім’я однієї із громадянок для представлення інтересів «вкладників» у банківських установах з питань відкриття, управління, використання та закриття цих рахунків.