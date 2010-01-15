У Севастополі дідівщину зняли на відео і виклали в Інтернет

Військовослужбовці військової частини А-2355 Повітряних Сил виклали в інтернеті знятий на мобільний 5-хвилинний шокуючий сюжет, що відобразив жорстокі знущання над товаришем по службі.

Солдати по черзі безжально б`ють в казармі свого товариша Володимира Ревуна, а той відчайдушно закривається від ударів руками. Ще один відточує удари, двоє знімають на камеру. Через пару хвилин перший звільняє місце другому. У хід солдати пустили навіть шкіряні пояси і гумовий тапочок. І все це у супроводі жартів, сміху і матів. Втекти від побоїв Ревуну не дали: наздогнавши його знову, завершили бійню ударами по нирках. Як з`ясувалося, цьому «кіно» вже кілька місяців. Побоїще у севастопольській військової частини сталося ще в кінці жовтня, але до цього часу про нього мовчали, пише Сегодня.

Військові прокоментували цей факт дивним чином, всупереч один одному. За словами заступника командира Повітряного командування «Південь» полковника Олега Кудренка, це був всього лише ... нерозумний жарт солдатів! «У Ревуна не виявлено ні саден, ні ударів, ні інших слідів побоїв, і з проханням про медичну допомогу він не звертався, - говорить він. - Володимир і товариші по службі зізналися, що просто дуріли, щоб потім, звільнившись з армії, хвалитися перед друзями, якими, мовляв, були крутими».

«Це не дідівщина, адже всі учасники конфлікту - солдати одного призову», - додає Володимир Онищенко, заступника командира частини, однак тут же фактично суперечить словами Кудренка. За його словами, хоча побої і були навмисними, але потім між хлопцями виник якийсь конфлікт (або хлопці «увійшли у смак» - ред.), і Володимира почали бити по-справжньому. Адже, за словами Кудренка, на Володі взагалі ніяких побоїв не було.

Характерно, що за фактом побиття командир частини таки порушив справу за статтею 406-3 КК (порушення статутних правил, карається позбавленням волі від 3 до 10 років). Матеріали розслідує військова прокуратура Севастопольського гарнізону, після чого вони підуть до суду.

Існує й інша версія того, що трапилося. «Хлопчаків хтось використав. В інтернеті, крім відео, є текст, де мова йде про земельні махінації керівництва частиния», - запевняє голова Севастопольського комітету солдатських матерів Надія Савицька і тут же додає, що Володя Ревун дуже тихий і слабкий хлопець, побити якого нічого не варто.

Зараз його перевели в інший підрозділ - подалі від кривдників, зі здоров`ям у нього все в порядку. Мама Володі, яка живе в Дніпродзержинську, про те, що трапилося ні з ким говорити не хоче: боїться, щоб за сином після повернення в маленьке місто не тяглася ця неприємна історія. Вона навіть не звернулася в місцевий обласний військкомат, де про інцидент навіть не чули. «Якби батьки Володі повідомили нам, то ми б відразу розібралися з цією ситуацією», - відповів заступник начальника Дніпропетровського облвійськкомату з виховної роботи підполковник Сергій Полуциган. З самим побитим солдатом вчора зв`язку не було.