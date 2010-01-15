Європейський суд визнав порушенням закон про обшук людей

16:44, 15 січня 2010
Права людини
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Поліція порушує право на приватність

Європейський суд з прав людини постановив, що британський антитерористичний закон, що дозволяє обшук людей без достатнього обгрунтування, порушує права людини, повідомляє Бі-бі-сі. 

Рішення прийняте у зв`язку з позовом двох осіб, яких поліція обшукала в Лондоні в 2003 р. Нічого підозрілого у них тоді знайдено не було.  

Судді Європейського суду з прав людини заявили, що подібні дії поліції образливі і порушують право на приватне життя.

РБК-Україна

 

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