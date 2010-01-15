Європейський суд визнав порушенням закон про обшук людей

Європейський суд з прав людини постановив, що британський антитерористичний закон, що дозволяє обшук людей без достатнього обгрунтування, порушує права людини, повідомляє Бі-бі-сі.

Рішення прийняте у зв`язку з позовом двох осіб, яких поліція обшукала в Лондоні в 2003 р. Нічого підозрілого у них тоді знайдено не було.

Судді Європейського суду з прав людини заявили, що подібні дії поліції образливі і порушують право на приватне життя.

РБК-Україна