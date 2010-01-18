У Донецьку побили продюсера грузинської телекомпанії «Імеді» (фото)

У Донецьку побили продюсера міжнародних новин грузинської телекомпанії «Імеді» Іраклія ГВАРАМАДЗЕ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам І.ГВАРАМАДЗЕ, його побили пізно увечері 16 січня в Донецьку в одному з більярдних клубів міста. Він розповів, що його побили просто за те, що він грузинський спостерігач і прилетів до Донецька висвітлювати хід виборів в Україні.

За словами І.ГВАРАМАДЗЕ, 16 січня він разом із грузинськими журналістами «ходив збирати матеріали» до виборчих штабів кандидатів на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА. «Ми пішли до виборчого штабу БЮТ, записали там синхрони для сюжету, потім пішли до штабу Віктора ЯНУКОВИЧА, але туди нас не пустили, сказали, що нічого нам говорити не будуть», - розповів І.ГВАРАМАДЗЕ. За його словами, після цього делегація грузинських журналістів помітила, що за нею стали стежити якісь невідомі особи.

Потім, коли група грузинських журналістів розділилася, відправляючись ночувати на квартири, І.ГВАРАМАДЗЕ удвох із товаришем вирішили зайти до більярдного клубу.

«Біля нашого будинку є більярдний клуб, куди ми пішли пограти трохи, тому що ще рано було спати. Зашли туди, виявилося, що вільного столика не було, вирішили зачекати», - розповів грузинський журналіст. Буквально за 5 хвилин невідомі чоловіки почали висувати якісь претензії до його товариша. «Я стояв неподалік мого друга, бачу, що біля нього розжарюється ситуація, і почув такі слова: «Та ви грузинські спостерігачі, пішли б ви…». І послали нас три букви, і вилаяли», - розповів І.ГВАРАМАДЗЕ. Він зазначив, що це були чоловіки 35-40 років спортивної статури, які потім почали їх бити.

«Нас били, щонайменше, п`ять чоловік. Один із них відразу вдарив мене, коли я озирнувся, і влучив мені в око. Я не знаю, чим він ударив, але доктори сказали, що такі каліцтва просто кулаком важко нанести, мабуть, у нього був кастет», - розповів журналіст, додавши, що «після цього ми просто звідти втекли».

І.ГВАРАМАДЗЕ розповів, що вони зателефонували своїм друзям, «потім прийшла міліція, яка, здається, порушила кримінальну справу за цим фактом, але точно не знаю». «Я звернувся, звичайно, до лікарні, де мені наклали шви», - сказав І.ГВАРАМАДЗЕ.

На запитання, чи не перебував він у момент інциденту напідпитку, журналіст відповів: «Ні, я не був п`яний. У лікарні, звичайно, це можуть без проблем підтвердити, оскільки там у мене взяли аналіз крові».

У свою чергу, сьогодні на прес-конференції заступник начальника Головного управління МВС України у Донецькій області Анатолій СМИРНОВ підтвердив факт цієї події з грузинськими журналістами, але ситуацію описав трохи інакше.

За його словами, «у більярдному клубі два представники Грузії грали, прийшли ще наших двоє», і вони не поділили ігрове місце. «Столи стояли поряд, не вистачило їм місця києм ударити. Наші зробили зауваження, людина з Грузії сказала якісь слова грузинською мовою, - пояснив А.СМИРНОВ, - А молодий хлопець - житель Донецька, у нього мама грузинка, він зрозумів, що сказав йому громадянин Грузії, йому це не сподобалося, і він ударив людину – наніс легкі тілесні ушкодження». За словами керівника УВС, «після цієї події грузини залишили приміщення, один громадянин Грузії звернувся до лікарні, другий не став звертатися». А.СМИРНОВ нічого не сказав з приводу порушення кримінальної справи.

У штабі кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА розповіли свою версію про зустріч з грузинськими журналістами. Там заявили, що «16 січня близько 15.30 до міського штабу Партії регіонів дійсно зашли троє молодих чоловіків грузинської національності і представилися журналістами телеканалу «Імеді». «На прохання пред`явити посвідчення журналіста, акредитацію Міністерства закордонних справ і Центрвиборчкому громадяни Грузії відповіли, що у них немає акредитації, а замість посвідчення один із них надав папірець, надрукований на кольоровому принтері, без печатки, грузинською мовою, - пояснили в штабі. - У зв`язку з цим, співробітники штабу попросили цих «журналістів» залишити приміщення». У штабі наголосили, що «нікого з них не ображали і, тим більше, не застосовували фізичну силу. Після того, як грузини залишили штаб, вони сіли у таксі і поїхали».