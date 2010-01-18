Суд над братами Мовчанами

19 січня має відбутися суд над членами студентської профспілки «Пряма дія», які також є активістами ініціативи «Збережемо старий Київ», Андрієм та Сергієм Мовчанами. Їх звинувачують у скоєнні групового хуліганства (ст. 296 ч. 2 КК) під час участі у акції протесту. Понад рік тому, 6 червня 2008 р., «Збережемо старий Київ» проводила акцію проти забудови парку по вул. Уманській. Активісти разом з місцевими жителями протестували проти вирубки зеленої зони та приватизації суспільного простору. В ході акції її учасники демонтували паркан навколо незаконного будівництва. Це було зроблено з метою привернення уваги громадськості до бездіяльності влади.

Іще задовго до цього мешканці вулиці неодноразово намагалися оскаржити рішення Київради про відвід землі – збирали підписи, проводили громадські слухання, звертались в суди. Однак на їх вимоги чиновники відповідали відписками. Навіть коли міська прокуратура визнала виділення земельної ділянки незаконним, будівництво все одно тривало. Саме це змусило людей вдатися до таких радикальних дій.

Через півгодини після завершення акції брати Андрій та Сергій Мовчани були грубо затримані співробітниками міліції. Без пояснень їх доправили до Солом’янського РУ ГУ МВС, де звинуватили у злісній непокорі міліції. Днем пізніше без відома адвоката їх таємно вивезли на суд, де присудили до адміністративного штрафу. Щонайшвидшому звільненню активістів також допомогло втручання омбудсмена Ніни Карпачової, котра визнала правомірними дії протестувальників. Але через кілька місяців проти Андрія та Сергія міліція порушила кримінальну справу.

У міліцейському протоколі значиться, що брати Мовчани разом з групою невстановлених осіб «З мотивів явної неповаги до суспільства» здійснили дії, котрі слідство розцінило як хуліганські. Також в документах значиться, що метою активістів було «протиставити себе суспільству та показати зневагу до духовних цінностей громадян». На цій підставі братам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Учасники ініціативи «Збережемо старий Київ» заявляють, що кримінальне переслідування їх товаришів означає не що інше, як факт репресій проти активних громадян.

«Вдаючись до акцій прямої дії, нам неодноразово вдавалось домагатися відміни варварської забудови. Подібним чином була врятована Пейзажна алея і зупинено руйнування Жовтневої лікарні. Крім того забудовники вже намагались репресувати учасників протесту по вул. Гончара, де також був демонтований паркан. Але суд визнав правоту протестувальників», - йдеться повідомленні ЗСК.

Активісти ЗСК вважають, що акція протесту на вул. Уманській була спрямована на захист суспільних інтересів і проходила без порушення закону. «Явну неповагу до суспільства виказують саме забудовники, котрі дозволяють собі приватизувати спільну власність, вирубати парки, забудовувати дитячі майданчики, знищувати пам’ятки архітектури», - стверджують борці із забудовою ущільнення.

На знак підтримки Андрія і Сергія Мовчанів 19 січня під будівлею Солом’янського районного суду буде організовано акцію солідарності із підсудними. Суд буде проходити за адресою вул. Шутова, 1. Початок засідання о 13-30.

Незалежна студентська профспілка «Пряма дія» та громадська ініціатива «Збережемо старий Київ» закликає всіх небайдужих громадян виявити солідарність із підсудними та не допустити репресій проти громадських активістів.

Тел. організаторів акції солідарності:

(063) 715-31-14 – Павло Клименко

(050) 296-63-59 – Артем Чапай

Тел. обвинувачених:

(063) 478-41-85 – Андрій Мовчан

(093) 459-55-43 – Сергій Мовчан