Акція пам’яті Станіслава Маркелова і Анастасії Бабурової

Що: Акція пам’яті загиблих Станіслава Маркелова і Анастасії Бабурової

Коли: 19 січня 2010 року о 12-00

Де: Посольство Російської Федерації (пр. Повітрофлотський, 27)

19 січня 2010 року українські антифашисти, правозахисники та ліві активісти зберуться біля посольства Російської Федерації, щоб вшанувати пам’ять Станіслава Маркелова та Анастасії Бабурової. Рік тому адвокат і його колега-журналістка загинули від кулі професійного убивці прямо у центрі Москви посеред білого дня.