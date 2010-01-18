Оголошується конкурс на участь у Локальній молодіжній Школі з прав людини, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного фонду «Відродження».

Школа є навчальним заходом національної освітньої програми «Розуміємо права людини». Докладніше про програму можна дізнатись в інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua

До участі у конкурсі запрошуються молоді люди віком від 18 до 28 років, які проживають у Сумській, Харківській та Чернігівській областях і мають мотивацію активно діяти у сфері захисту та підтримки прав людини, співпрацюють або зацікавлені у співпраці з громадськими організаціями.

Учасники школи зможуть:

отримати основи знань про права людини та механізми їх захисту, про окремі важливі поняття суміжні з правами людини;

здобути уміння та навички, що є важливими для активних дій спрямованих на підтримку та захист прав людини;

сформувати власну позицію щодо окремих сучасних суспільних процесів, ґрунтуючись на принципах прав людини.

Школа проходитиме з 3 по 9 лютого 2010 року у Сумської області. Точні дані про місце проведення Школи будуть повідомлені учасникам пізніше.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників школи, витрати на проїзд до місця проведення школи й у зворотному напрямку (при наявності проїзних документів у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда та за умови відвідування всіх заходів школи).

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Критерії відбору для участі у школі є наступними:

Відповідність формальним крітеріям школи (вік від 18 до 28 років, проживання в Сумській, Харківській або Чернігівській області, вчасне подання повного комплекту документів на конкурс для участі у школі),

Наявність мотивації та планів активно діяти на підтримку та захист прав людини, спроможність застосовувати отримані на школі знання та навички на практиці,

Бажання співпрацювати з правозахисними організаціями та іншими випускниками програми «Розуміємо права людини»,

Претендентами не можуть бути учасники минулих шкіл з прав людини програми «Розуміємо права людини».

Для участі у конкурсі необхідно:

Крок перший: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у Локальній молодіжній школі з прав людини та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у школі можна у два способи:

1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою:

http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1259310204;

2) завантажити формуляр реєстраційної форми у форматі MS WORD на сторінці

http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1263288990 (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати заповнений формуляр електронною поштою: rozumiemopravaludyny@gmail.com.

Крок другий: Підготувати та надіслати есе (до однієї сторінки) на одну із зазначених тем. Теми есе можна завантажити у форматі MS WORD на сторінці http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1263288990 можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом). Підготовлені есе треба надіслати організаторам електронною поштою: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Ваша кандидатура вважається зареєстрованою, а есе прийнятим на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Просимо звернути увагу, що документи повинні надійти не пізніше 17.00, 25 січня 2010 року.

Заявки, надіслані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 29 січня 2009 року.

Контакти організаторів для надсилання реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), есе та отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Контактні особи:

Юлія Тарасенко (моб. тел 095 184 10 85) або Марія Ясеновська (моб. тел.: 050 4023456).