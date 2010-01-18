Литвин пропонує ВР призначити позачергові вибори мера Києва

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови на 30 травня 2010 року.

Як зазначається на сайті парламенту, відповідний проект внесений головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

Проектом пропонується призначити позачергові вибори депутатів Київради та Київського міського голови на 30 травня, що, на думку автора, відповідає вимогам Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Крім того, проектом передбачено надання доручень уряду і Центральній виборчій комісії щодо забезпечення належного фінансування позачергових виборів депутатів Київради і Київського міського голови за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету України у межах компетенції зазначених державних органів.

У своєму обґрунтуванні необхідності прийняття проекту постанови В.ЛИТВИН зауважує, що підставою для внесення проекту стали факти порушень Конституції України та чинного законодавства Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та посадовими особами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києві.

“Зазначені факти були встановлені у процесі парламентського розслідування, що здійснювалося Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого комітету”, - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

В.ЛИТВИН нагадує, що звіт зазначеної комісії був заслуханий на пленарному засіданні Верховної Ради 19 червня 2009 року та взятий парламентом до відома, а також направлений до відповідних правоохоронних органів для належного реагування.