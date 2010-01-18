Спостерігач від Європарламенту засвідчує перемогу Помаранчевої революції

Перший тур виборів Президента України засвідчив про перемогу, а не поразку масових акцій протесту проти фальсифікацій виборів в 2004 році, названих Помаранчевою революцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав голова місії спостерігачів на президентських виборах в Україні від Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ.

„Думаю, що це перемога Помаранчевої революції в тому сенсі, що тоді йшлося про свободу вибору. Замість того, аби оголошувати кінець Помаранчевої революції, давайте звернемо увагу на те, що вдалося осягнути те, за що боролися”, - цитує євродепутата TVN24.

П.КОВАЛЬ назвав важливішим у недільних виборах чесне голосування, а не те, що більше голосів, ніж представники колишньої „помаранчевої команди” Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЮЩЕНКО, набрав Віктор ЯНУКОВИЧ, котрий програв вибори в 2004 році.

„Найважливіше, що Україна вибрала і сьогоднішній ранок застає нас на порожньому майдані, на якому 5 років тому зібралися маси людей, котрі не сприймали результатів виборів”, - сказав євродепутат та колишній заступник міністра закордонних справ Польщі.

Він додав, що перебіг виборів позитивно оцінюють спостерігачі, які працювали в Україні, від ряду міжнародних організацій, серед яких ОБСЄ, Рада Європи, Європейський парламент на НАТО.