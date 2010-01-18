Онук Сталіна вирішив подати до суду на СБУ

Онук Йосифа Сталіна Євгеній ДЖУГАШВІЛІ звернувся до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу щодо співробітників Служби безпеки України і ряду суддів, причетних до розслідування справи про Голодомор. Про це повідомляє газета "Сегодня ".

Приводом для звершення Є.ДЖУГАШВІЛІ стало рішення Апеляційного суду Києва 13 січня 2010 року, який визнав Сталіна і ще шістьох осіб винними у масовому голоді в Україні 1932-1933 років і геноциді українців. На думку онука лідера СРСР, Сталіна не можна звинувачувати у геноциді, оскільки такого поняття в 1930-ті роки у українському законодавстві не існувало.

Є.ДЖУГАШВІЛІ заявив, що ухвалене київським судом рішення порушує перший пункт 7 статті Євроконвенції про захист прав людини. Стаття захищає громадян країн - учасниць конвенції від кримінального переслідування за тими діяннями, які на момент їх скоєння злочинами не вважалися.

Поняття "геноцид" з`явилося в українському законодавстві в 2001 році разом з однойменною статтею номер 442 Кримінального кодексу України.

Є.ДЖУГАШВІЛІ вже не вперше намагається відстоювати у суді честь свого діда, відзначає Лента.ру. Так, він двічі судився з "Новой газетой" з приводу статті, де Сталін називався "злочинцем", проте в обох випадках позови не були задоволені. 19 грудня 2009 року він подав до суду на радіостанцію "Эхо Москвы" за ображання пам`яті керівника СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.

За даними СБУ, суд констатував, що Йосиф Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.

Водночас суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їх смертю.