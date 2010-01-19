Київ не має грошей ховати самотніх людей з інтернатів?

З початку 2010 року п’ять Київських інтернатів для літніх людей, в яких постійно проживає більше 3,5 тис. самотніх мешканців, не мають грошей для поховання померлих.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді з посиланням на члена фракції Олексія ДАВИДЕНКА.

Депутати БЮТ зазначають, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ПКПО», що займається організацією таких поховань, відмовляється працювати в борг. Натомість КМДА грошей на поховання літніх та соціально незахищених мешканців столиці, які проживають в інтернатах, не виділяє.

«Як це не цинічно звучить, але Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не цікавлять мертві бабусі та дідусі, адже вони вже не є виборцями. Ще півроку тому він обіцяв цим пенсіонерам ікру ложками та ананаси, а тепер не може знайти декілька тисяч гривень, щоб поховати самотню людину», - заявив О.ДАВИДЕНКО.

За інформацією депутата, в столичних будинках-інтернатах для літніх людей щороку помирає близько 300 осіб. Вартість поховання однієї людини становить 2 тис.760 грн., тобто загальна сума, необхідна по цій статті видатків, - близько 800 тис. грн. на рік.

«На перший погляд здається абсурдом, що Київська міська адміністрація не платить своєму ж комунальному підприємству, а те, в свою чергу, відмовляється працювати в борг. Але така критична ситуація склалася після того, як «молода команда» мера віддала всі кладовища та комунальні підприємства ритуальної галузі Києва в руки бізнес-ділків, для яких гроші однозначно пріоритетніші за соціальні обов’язки» - висловив переконання О.ДАВИДЕНКО.

Депутати БЮТ у Київраді звертаються до мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, посадових осіб КМДА з вимогою негайно вирішити питання з організацією поховань самотніх літніх мешканців інтернатних закладів м. Києва.