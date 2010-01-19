ВР урегулює прослуховування громадян

Верховна Рада ухвалила проект закону “Про внесення змін до деяких законів у частині щодо вдосконалення механізму захисту конституційних прав громадян при проведенні оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності".

Про це повідомив кореспондент ГолосUA.

За відповідний законопроект проголосувало 328 депутатів.

Проект має намір урегулювати процедуру надання судом дозволу правоохоронним органам на відстеження конфіденційної інформації громадян через зняття в рамках проведення дослідчої перевірки інформації з каналів зв`язку, контроль телефонних розмов, переписки, телеграфної й іншої кореспонденції.

Зокрема, закон передбачає, що орган, який хоче відстежити конфіденційну інформацію тієї чи іншої людини із зазначених джерел, повинен звернутися з відповідним, погодженим із прокурором, поданням до апеляційного суду за місцем проведення оперативно-розшукової діяльності.

При цьому суддя під час розгляду такого подання зобов`язаний перевірити наявність підстав для вживання зазначених заходів, неможливість одержання інформації іншим шляхом і прийняти вмотивоване рішення.

Відповідно до законопроекту, рішення суду за такими справами може оскаржити лише прокурор у касаційному порядку у Верховному Суді.

Від УГСПЛ: нагадаємо, що Конституція України гарантує кожному таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом, у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові, чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію не можливо.

Тобто Конституція передбачає, що вказані вище винятки мають бути передбачені виключно на рівні Закону України. Проте, на сьогодні замість закону діє Постанова КМУ № 1169 від 26.09.2007 року, якою затверджено «Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації».

У 2009 році УГСПЛ звернулася до окружного адміністративного суду міста Києва і посилаючись на Конституцію України, ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини («Право на повагу до приватного та сімейного життя») вимагала визнати Постанову Кабінету Міністрів незаконною, та скасувати її.

Суд відмовив у задоволенні цієї вимоги. Проте, видав окрему ухвалу, зі змісту якої вбачається, що оскаржувана Постанова не містить гарантій дотримання прав громадян, що мають забезпечуватися згідно Конвенції, та практики Європейського Суду з прав людини. Наприклад, Постанова не містить заборони передавати протокол та матеріальні носії інформації, що були зібрані протягом розслідування, іншим державним органам.

Окремою ухвалою суд поінформував КМУ та безпосередньо прем’єра Тимошенко про необхідність розробити та винести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації. Суд також вказав, що при розробці законопроекту Кабмін дотримувався практики Європейської конвенції з прав людини та Європейського Суду з прав людини. А також запропонував посадовцям використати в розробці законопроекту рекомендації УГСПЛ.

УГСПЛ