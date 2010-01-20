5 лютого Рада Європи презентує висновки європейських експертів щодо реформування судової системи України.

5 лютого в Міністерстві юстиції України відбудеться круглий стіл, під час якого європейські експерти оприлюднять висновки щодо реформування судової системи України, а також законодавчих ініціатив у цій галузі, які знаходяться на розгляді Верховної Ради.

Відповідної домовленості про проведення заходу було досягнуто 19 січня під час зустрічі Міністра юстиції України Миколи Оніщука з представником Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке Петерсеном.

Як було зазначено у ході зустрічі, під час «круглого столу» будуть представлені висновки, зокрема експертів Венеціанської комісії та Генерального директорату Ради Європи, щодо ходу та кроків, які здійснюються в Україні для реформування судоустрою.

Крім того, будуть представлені висновки експертів щодо закону «Про судоустрій», внесеного на розгляд Верховної Ради за ініціативи Президента України.

До участі у засіданні планується запросити широке коло українських політиків, експертів, науковців та представників громадськості.