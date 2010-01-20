Депутати придумали, як залізти в житло до неслухняних українців

Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до законодавства про доступ до житла громадян та прослуховування.

За проголосувало 328 депутатів.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, законів "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про контррозвідувальну діяльність", визначивши процедуру отримання дозволу на негласне проникнення до житла чи іншого володіння громадян, зняття інформації з каналів зв`язку, встановлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосуванням інших технічних засобів одержання інформації.

Згідно із проектом, орган, який хоче здійснити такі заходи, повинен звернутися з відповідним поданням, погодженим з прокурором, до суду. Після цього суддя має перевірити наявність підстав для застосування оперативно-технічних засобів, неможливість отримання інформації іншим шляхом та прийняти вмотивоване рішення.

Українська правда