На кого найбільше скаржаться українці?

Згідно статистики громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини, у 2009 році українці найбільше скаржились правозахисникам на суди, міліцію та адміністрації підприємств. Незадоволення громадян також викликав пенсійний фонд та органи соціального захисту населення.

Найчастіше до правозахисників зверталися пенсіонери, безробітні та непрацюючі, підприємці та засуджені.

За рік, що минув, юристами спілки було надано допомогу 13 044 особам.

Слід зазначити, що в мережу УГСПЛ входять 12 приймалень, які надають громадянам безкоштовну правову допомогу. Приймальні знаходяться знаходяться в Херсоні, Харкові, Чернігові, Кіровограді, Львові, Луганську, Донецьку, Тернополі, Конотопі (Сумська область), Сєвєродонецьку (Луганська область), Севастополі та Києві. У цих містах у приймальнях щонайменше раз на тиждень проводиться прийом громадян.

Крім прийому громадян в обласних центрах у своїх офісах кожна організація здійснює виїзні консультації по області в малодоступні місцевості, де взагалі часто відсутня правова допомога.

УГСПЛ