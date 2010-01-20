ВР визначила уповноважений орган, який реєструватиме ГМО
Ідея сподобалась 328 народним депутатам
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів».
Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 328 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, даним законом вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО, або отриманих з їх використанням.
Також цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО.
Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використання ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел.
Також в законі передбачено ряд змін, які стосуються державної реєстрації ГМО та продукції виробленої з їх застосуванням.