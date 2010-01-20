25 січня 2010 року в Києві Громадська організація «Інститут Медіа Права» за підтримки Представництва Інтерньюз - Нетворк в Україні проведе круглий стіл на тему «Діяльність засобів масової інформації у виборчий період: правове регулювання та практика». Захід проводиться у межах діяльності Юридичної коаліції, членами якої є Незалежна Асоціація телерадіоМовників, Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси, Інститут Медіа Права, Асоціація Медіа Юристів, Інститут Масової інформації та Київська незалежна медіа профспілка.

Відбувся перший тур президентських виборів в Україні. Узагальнення порушень виборчого законодавства виявило необхідність проведення дискусії щодо недоліків виборчого законодавства, особливо в частині передвиборчої агітації та висвітлення засобами масової інформації передвиборчого процесу. Суспільство зацікавлене в отриманні об’єктивної та неупередженої інформації про діяльність кандидатів та, як наслідок,у можливості зробити свій вибір спираючись не лише на рекламні гасла. Діяльність Інституту Медіа Права протягом цього періоду була спрямована на фіксацію порушень, аналіз недоліків виборчого законодавства та практики його застосування. У ході круглого столу Інститут Медіа Права презентує свою оцінку ситуації та запросить висловитися експертів з питань медіа, представників влади, громадських організацій, журналістів. Дискусія за круглим столом має на меті обговорення практичних проблем першого туру президентських виборів та потенційних змін до виборчого законодавства.

Круглий стіл відбудеться за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 26/1, Готель «Київ».

Початок реєстрації учасників круглого столу у понеділок 25 січня 2010 року о 14.00; початок роботи круглого столу – 14.30, закінчення – 17.00.

Про намір взяти участь у круглому столі повідомте, будь ласка, за телефоном 284-61-64 чи надішліть листа на електронну адресу: info@medialaw.kiev.ua .