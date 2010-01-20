24-26 лютого у Празі відбудеться конференція щодо злочинів комуністичних режимів в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив на брифінгу 18 січня Президент Політичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Горан ЛІНДБЛАД.

“Для нас, як європейців, дуже важливо мати можливість обговорити, що сталося... Без знання історії є ризик повторення помилок”, - сказав він.

За словами Президента Політичного комітету ПАРЄ, конференція проводиться Платформою Європейської пам’яті та совісті – організацією, що поєднала науковців та дослідників з 26-ти інститутів та неурядових громадських організацій з 19-ти країн Європи, які займаються вивченням питання злочинів комуністичних режимів в Європі.

Г.ЛІНДБЛАД зазначив, що конференція у Празі переслідуватиме дві цілі: зрозуміти обсяги злочинів, здійснених комуністичними режимами в Європі, та визначити шляхи легального засудження винних у скоєнні таких злочинів.