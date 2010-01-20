ПАРЄ сподобалося, як український суд засудив Голодомор
Голод в інших місцях СРСР «не йде у порівняння»
Президент Політичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Горан ЛІНДБЛАД вітає рішення українського суду про засудження Голодомору.
Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.
“Будь-які рішення судів є важливі. Ця справа є дуже важливою, коли суд України засудив Голодомор”, - сказав Президент Політичного комітету ПАРЄ.
Г.ЛІНБЛАД зазначив, що Голодомор був штучно створений комуністичним режимом.
“Був голод і в інших частинах Радянського Союзу, теж місцями штучний, однак це не йде в порівняння з Голодомором, коли така велика кількість людей була вбита, коли людям постійно відмовляли в користуванні продовольством, яке було викрадене у селян, яких називали “кулаками”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Апеляційний суд м. Києва визнав керівників більшовицького тоталітарного режиму винними у геноциді в Україні в 1932-33 роках.
За даними СБУ, суд констатував, що Йосиф Сталін (Джугашвілі), В’ячеслав Молотов (Скрябін), Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар і Мендель Хатаєвич скоїли злочин геноциду, передбачений Кримінальним кодексом України.
Водночас суд закрив кримінальну справу у зв`язку з їх смертю.