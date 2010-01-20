У Вірменії на сім років ув’язнили опозиційного журналіста

У Вірменії опозиційного журналіста, редактора газети «Айкакан жаманак» («Вірменський час») Нікола Пашиняна ув`язнили на сім років. Про це з посиланням на інформагентство «Новини-Вірменія» повідомляє інтренет-видання «Лента.ru».

Редактору інкримінують організацію масових заворушень. Ще одне звинувачення стосувалося нападу на співробітника поліції в 2007 році. Втім, щодо цього пункту Пашиняна виправдали.

Адвокат журналіста Лусіне Саакян повідомила, що її клієнт буде оскаржувати рішення суду.

Пашиняна затримали у березні 2008 року після акцій протесту, організованих екс- президентом Вірменії Левоном Тер-Петросяном. Останній програв вибори та вивів своїх прибічників на вулиці. Масові зібрання переросли у заворушення та сутички, під час яких загинуло близько 10 осіб - як поліцейських, так і прибічників опозиції.

Нікол Пашинян входив до складу виборчого штабу пана Тер-Петросяна і брав участь в акціях протесту. 1 березня, коли у Єревані почалися заворушення, він закликав протестантів до будівництва барикад біля французького посольства. Разом з тим, за даними інформагентства «News.am», адвокат журналіста стверджує, що доказів його причетності до сутичок немає.

Після подій у Єревані Пашиняна було оголошено у розшук. Влітку 2009 року він здався поліції.

Перебуваючи в камері попереднього ув`язнення, Пашинян балотувався на пост депутата під час довиборів до парламенту Вірменії, однак вибори програв.

«Телекритика»