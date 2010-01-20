У Китаї знімають з прокату «Аватар»

Державна China Film Group повідомила кінотеатри, що 23 січня показ 3D-версії «Аватару» має припинитися, пише gazeta.ua. Уряд побоюється, що надто багато громадян можуть провести паралелі між тяжким становищем героїв «Аватару» людьми На`ві, вигнаними зі своїх земель, і численними, часто жорстокими, виселеннями мешканців із будинків, які заважають китайським забудовникам.

Інтернет-блоги заполонили повідомлення про неминуче зникнення фільму з екранів, народ обурений.

Прем`єра фільму відбулась 4 січня і запам`яталася довгими чергами до кас кінотеатрів, Планувалося, що фільм буде в показі до 28 лютого і збере 500 млн. юанів ($74 млн.).

Китай має лише 550 кінотеатрів із 3D-екранами. Зняття з прокату «Аватара» означатиме, що в аудиторії не буде іншого вибору, аніж дивитися фільм «Конфуцій», з гонконгською зіркою Чоу Юн-Фат у головній ролі.

«Телекритика»