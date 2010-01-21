Російські журналісти просять Нургалієва захистити їх від міліціонерів
Затримання Стеніна стало приводом
Керівники ряду російських ЗМІ опублікували відкритий лист, адресований міністру внутрішніх справ Рашиду НУРГАЛІЄВУ. Про це повідомляє РІА “Новости”,що розмістило на своєму сайті повний текст звернення.
У листі представники преси попросили Р.НУРГАЛІЄВА захистити своїх колег та інших росіян від свавілля з боку працівників правоохоронних органів. Приводом для його написання стало недавнє затримання фотокореспондента РІА “Новости” Андрія СТЕНІНА, який за завданням редакції знімав несанкціонований мітинг у центрі Москви.
Зокрема, у зверненні наголошується, що А.СТЕНІН був затриманий із порушеннями, причому працівники міліції проігнорували надане їм журналістське посвідчення і передали до суду заведену на нього справу як на учасника акції. У середу стало відомо, що рішенням суду Тверського району Москви А.СТЕНІН засуджений до штрафу 500 рублів.
Коментуючи подію, автори листа наголосили, що дії правоохоронних органів ставлять видання у ситуацію, за якої їх співробітники вимушені відправлятися на виконання редакційних завдань під загрозою бути затриманими під час виконання своїх службових обов`язків.
У зв`язку з цим автори звернення попросили Р.НУРГАЛІЄВА розібратися в інциденті із затриманням А.СТЕНІНА і вжити відповідних заходів.
Серед тих, хто поставив свої підписи, - заступники гендиректора Першого каналу і НТВ Кирило КЛЕЙМЕНОВ і Тетяна МІТКОВА, головні редактори радіостанції "Ехо Москви" і РІА “Новости” Олексій ВЕНЕДИКТОВ і Світлана МИРОНЮК, газет "Известия", "Новая газета" і "Независимая газета" Віталій АБРАМОВ, Дмитро МУРАТОВ і Костянтин РЕМЧУКОВ, а також журналу "Русский Newsweek" Михайло ФІШМАН і інтернет-видання "Газета.Ру" Михайло МИХАЙЛІН.